Pssst, cd’tje kopen? Lex (69) opent een webshop alsof het 2000 is: ‘Advertenties, daar begin ik niet aan’

1 op 3 zzp’ers denkt aan ‘workation': 'Voor opdrachtge­vers maakt het niet uit of ik hier of daar zit’

Werken tijdens je vakantie. Voor corona was het vaak ondenkbaar, tegenwoordig is het een stuk normaler. Onder zzp’ers is de animo zelfs groot, blijkt uit onderzoek van Knab. Reisorganisatie TUI ziet intussen steeds meer bedrijven dit aanbieden aan hun personeel.

29 augustus