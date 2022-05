Rasmus kon jarenlang geen werk vinden, nu heeft hij zijn droombaan: ‘Dit is op mijn lijf geschreven’

Architect Bas ging ‘out’ na val in eigen zwembad en moest baan opgeven

Twee jaar werkte Bas Beumelhof (52) bijna dag en nacht aan het ontwerp en de uitvoering van de ‘nieuwe’ Boetzelaer. Het resultaat verdiende een feestje, maar uitgerekend tijdens de officiële opening viel de architect in zijn ‘eigen’ zwembad vanuit het niets op zijn achterhoofd. Het was een enorme klap met grote en onverwachte gevolgen. Breumelhof is niet langer bouwkundige, maar zwembaddirecteur.

23 mei