Recordaantal vacatures en toch nog honderdduizenden werklozen: hoe kan dat?

Angelo kocht camera voor vakantie naar Mexico en heeft nu droombaan te pakken bij voetbal­club

Angelo Blankespoor (41) uit Den Haag begon ooit met het fotograferen van wedstrijden in het amateurvoetbal, kocht voor zijn vakantie naar Mexico een professionele camera en is nu de clubfotograaf van ADO Den Haag. Iets waar hij stiekem altijd al van had gedroomd. ,,Er zijn genoeg spelers die me tijdens de wedstrijd goed in de gaten houden, om mooi op de foto te staan.”

15 augustus