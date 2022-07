Robert is advocaat in zware zedenzaken: ‘Ik heb meer argwaan naar de wereld, maar dat geeft niet’

MET VIDEO Hier kun je je gympies professio­neel laten reinigen: ‘We zijn niet zomaar een sneaker­shop’

De Koopgoot is sinds kort een nieuwe zaak rijker. Eentje waar ze voor de verandering eens geen nieuwe, maar juist tweedehands textiel verkopen. Pre-loved sneakers in dit geval. Wel zo'n zeshonderd paar in totaal. Vast in een maatje en merk die helemaal naar je smaak zijn.

14 juni