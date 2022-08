’s Zomers drie uur per dag minder werken: ‘Werknemers dachten dat het een grap was’

De zomervakantie is voor veel bedrijven een rustige periode. Zo ook voor het boekhoudbedrijf van Nikkie den Dekker (30). Reden genoeg voor de medeoprichter en haar twee compagnons om te experimenteren met kortere werkdagen. Want als ze ergens een hekel aan heeft, is het je tijd moeten uitzitten. Op LinkedIn wordt enthousiast gereageerd op het initiatief.

In de maand augustus werken Den Dekker en haar collega’s van Paperdork elke dag drie uur minder.’Dagelijks klap ik om 14.00 uur mijn laptop dicht. En dat doet heel ons team’, zo schrijft ze op LinkedIn. Dit experiment bedacht de ondernemer samen met haar compagnons vanwege de rustige vakantieperiode. ‘We zijn een bedrijf dat altijd bereikbaar wil zijn voor hun klanten. Eén hele dag per week vrij geven past daar niet bij. Dus toen bedachten we: wat we wel kunnen doen, is experimenteren met een paar uur per dag vrij geven.’

Wanneer het drietal de proef bij de rest van het team introduceert, kunnen de werknemers het eerst niet geloven. „‘Drie uur per week bedoelen jullie?’ zo klonken de reacties. Sommigen dachten dat het een grap was, of vroegen of er een addertje onder het gras zat”, vertelt Den Dekker. „Maar nee, die is er niet: ze krijgen hetzelfde salaris, voor drie uur minder werken. En mensen die in augustus op vakantie zijn, hoeven minder uren op te nemen.”

Frustratie

De behoefte voor het experiment komt voort uit Den Dekkers eigen frustratie, van toen ze zelf in loondienst zat. „Ik heb ook voor een baas gewerkt, en vond het vreselijk om mijn tijd uit te moeten zitten. Dat is zo zonde, vooral in de zomer wanneer het lekker weer is.” Dit zette haar aan het denken. „Wat kan ik nu als ondernemer doen om mijn werknemers níét in die positie terecht te laten komen? Dit experiment is zo’n voorbeeld van wat ik toentertijd van mijn baas had kunnen waarderen.”

Mede om die reden heeft de ondernemer het initiatief van haar startup op LinkedIn gedeeld. „Ik zou andere werkgevers willen inspireren. Persoonlijk vind ik dat veel bedrijven in zulke situaties nogal ouderwets kunnen denken. Vaak kijken ze alleen naar de kosten. Ja, personeel kost nog evenveel geld, terwijl ze minder werken. Maar je kan het ook omdraaien: ze doen gewoon hun werk, laden tegelijkertijd op en zijn tevreden en dankbaar.”

Proef wordt verschillend ervaren

De post van Den Dekker roept veel reacties op. „Ik had niet verwacht dat het zoveel teweeg zou brengen”, vertelt de ondernemer. „We hebben zoveel positieve reacties gekregen. Dat doet ons goed, want met dit experiment proberen we ook innovatief te zijn en een leuk bedrijf voor onze werknemers te creëren. Die reacties bevestigen dat we hiermee de juiste stap hebben gezet.”

Het ziet er dus naar uit dat het experiment een traditie gaat worden. Al weet Den Dekker nog niet helemaal in welke vorm. „We vinden het belangrijk dat het personeel aan het einde van de maand ook enthousiast is. We zijn nu twee weken op weg, maar merken dat de proef verschillend wordt ervaren: sommige werknemers vinden het heel fijn, anderen geven aan dat ze het daardoor alsnog druk hebben, omdat ze hun werk voor 14.00 uur ‘moeten’ afronden. Dat is ook niet de bedoeling.”

Aan het einde van de maand gaat de ondernemer samen met haar compagnons evalueren. „De grote vraag is dus: is het fijn? Of legt het juist meer druk op? Misschien is de conclusie dat we volgend jaar niet drie, maar twee uur per dag minder werken in augustus.”

‘Soort vakantiemaand’

Maar voordat ze überhaupt conclusies trekken, klappen Den Dekker en haar collega’s nog tweeënhalve week om 14.00 uur hun laptop dicht. „Dat is wel moeilijk hoor, dat voelt heel gek. We moeten vaak ook tegen elkaar zeggen: kom jongens, afsluiten! Het helpt dat we als bedrijf een bootje hebben – we zijn gevestigd aan de Utrechtse grachten – dus dan sluiten we de dag met z‘n allen nog even op het water af. Vooral met dit mooie weer is dat heel fijn.”

Al is dat overigens geen verplichting, benadrukt de ondernemer. „Als mensen liever naar huis gaan, mag dat natuurlijk ook. Ze mogen die vrije uren helemaal indelen zoals ze dat zelf willen. Voor mij persoonlijk voelt het als een soort vakantiemaand.”

