Silvester werkt met tbs’ers: ‘Wat je eigenlijk doet is deze mannen opnieuw opvoeden’

Iemand moet het doenWerk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Silvester (38) begeleider van tbs-gestelden in een forensisch psychiatrisch centrum van Fivoor in Zuid-Holland.

Als Silvester (vanwege zijn eigen veiligheid wil hij niet zijn achternaam in het artikel) over zijn werk vertelt, hangen mensen meestal aan zijn lippen. ,,Laatst nog op vakantie waar we een ander stel leerden kennen. Ze waren erg onder de indruk van het werk dat ik doe. Mensen vinden het spannend en willen snel allemaal verhalen horen.”

De 38-jarige begeleider maakt inderdaad veel mee in het forensisch psychiatrisch centrum. Hier verblijven niet alleen maar extreme patiënten, zegt hij. ,,Veel mensen denken bij tbs-gestelden aan psychopaten als Hannibal Lecter. Er zitten inderdaad patiënten tussen die iets met voorbedachten rade hebben gedaan, maar er zijn er ook veel die hun delict vanuit een psychose deden en niet meer weten wat ze hebben gedaan.”

Opnieuw opvoeden

Het is niet zo dat Silvester altijd al met psychiatrisch patiënten wilde werken. Hij wist zelfs lange tijd niet wat hij wilde. Totdat hij Sociaal Pedagogisch Werk gaat studeren. Vervolgens werkt hij een aantal maanden in een jeugdinrichting, om vervolgens in 2010 als groepsbegeleider bij een van de forensisch psychiatrische klinieken van Fivoor aan de slag te gaan. ,,Tijdens een van de gesprekken vroegen ze goed door, ze wilde weten wat voor vlees ze in de kuip hadden. Ik had geen ervaring met werken in de tbs, ze vroegen of ik het wel zeker wist of ik hier wilde komen werken. Vandaag de dag ben ik nog altijd blij dat ik toen ‘ja’ heb gezegd.”

Want begeleider zijn in een tbs-kliniek, je moet het maar kunnen. Silvester kan dat alleen maar beamen. ,,Er wordt weleens met ontlasting gegooid of je wordt uitgescholden, maar van andere patiënten krijg je weer tekeningen.”

De tbs-kliniek kent diverse afdelingen met elk een eigen ‘accent’. Op de ene afdeling hebben patiënten meer behoefte aan ontwikkeling in sociaal gedrag, op de andere afdeling ligt de focus meer op zelfstandig leren functioneren. Met die laatste groep werkt Silvester, een afdeling met zeven patiënten die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en snel psychotisch raken. ,,Je moet sommige patiënten elke dag onder de douche zetten, anders vergeten ze het. Ze maken hele kleine stapjes vooruit. Het doel is om ze weer te stabiliseren. Dat doen we door ze structuur te bieden: elke ochtend tandenpoetsen, ontbijten, douchen. Net als bij kinderen. Wat je eigenlijk doet is deze mannen opnieuw opvoeden.”

Quote Ik leer collega’s ook hoe je iemand op een humane manier behandelt, ook al is iemand niet zo vriende­lijk naar jou toe Silvester

Op alarmbel drukken

Opvoeden is ook grenzen stellen. Dat ze ziek zijn, betekent niet dat je al het gedrag zo maar moet accepteren, zegt Silvester. Niet iedere patiënt reageert even goed op een reprimande. ,,Ik leg altijd uit waarom ik een grens trek, maar niet iedereen is voor rede vatbaar. Dan kan het zijn dat je iemand even insluit in zijn kamer, tot diegene weer rustig is.” Loopt het uit de hand, dan kunnen de begeleiders op een alarmbel drukken. ,,Dan komt er versterking van andere afdelingen.”

Maar als de gemoederen hoog oplopen, is het soms best lastig om aan die alarmbel te denken. ,,Een patiënt gooide een keer bestek naar me. Toen had ik eigenlijk om versterking moeten vragen. Maar pas toen ik zag dat ik een beetje bloedde en mijn collega al op zijn alarmbel had gedrukt, had ik het zelf in de gaten. Gelukkig leer je daar ook weer van. Daarom is de alertheid van mijn collega’s ook erg belangrijk. Zij zijn mijn veiligheid.”

Begeleiders van een forensisch psychiatrisch centrum volgen ook regelmatig trainingen, zegt Silvester. Zo leert het team om te de-escaleren, patiënten rustig te krijgen, zodat er geen conflict ontstaat. Dit zijn trainingen die Silvester nu zelf geeft vanuit zijn jarenlange ervaring. ,,Ik leer collega’s ook hoe je iemand op een humane manier behandelt, ook al is iemand niet zo vriendelijk naar jou toe. Iemand mag geen pijn ervaren, dat heeft negatieve impact op de patiënt én de staf.”

Wederzijds respect

Het gaat uiteindelijk om kleine succesjes bij patiënten, zegt Silvester, daar moet je het van hebben. Bijvoorbeeld iemand die eerst begeleid moest worden door de gangen, daarna zelfstandig naar zijn therapie kan lopen in de kliniek.

Zelfs na 12 jaar werken in de tbs-kliniek, raken situaties Silvester nog regelmatig. Zo ook een conflict met een patiënt die schreeuwend van zijn kamer werd gehaald, maar niet snapte waarom. ,,Dat gevoel van onmacht raakt me dan. Sommige mensen uit het vak vinden dat je stoer en sterk moet blijven. Maar ik ben graag open over wat ik voel. Wat je ook absoluut niet moet doen is jezelf boven de patiënt plaatsen. Het gaat om wederzijds respect. Het zijn ook mensen, mensen die veel meer hebben meegemaakt dan jij en hulp nodig hebben. Binnen de regels en afspraken van de kliniek, bied ik die zorg graag.”

