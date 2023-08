Sjaak (62): ‘Ik kreeg geen salarisverhoging omdat mijn werkgever iedereen gelijk wil behandelen’

Salaris ‘Je moet in deze supermarkt iets harder lopen dan in een andere, maar daarom verdien je hier ook meer’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: John (54) werkt als filiaalleider bij een supermarkt. Hij runt de supermarkt, maakt planningen, leidt personeel op en doet klantafhandelingen. Ook draait hij kassa, pakt in en heeft administratieve taken.