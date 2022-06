Student Annemarijn (20) krijgt eigen kledinglijn, slechts paar maanden na start van stage

Russische topkapster aan de slag in Nederland: ‘Als ik terugga naar Moskou, ga ik voor 15 jaar de cel in’

Zodra ze de kapsalon in het Brabantse Veldhoven binnenkomt, begint haar gezicht te stralen. Want daar kan Natalia Durchenkova uit het Oost-Oekraïense Charkov vanaf deze week eindelijk weer gaan doen waar ze heel goed in is: knippen en stylen.

9 juni