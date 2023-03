Trots op je kind met downsyndroom: ‘Het leven is niet perfect en dat is juist zo mooi’

DownsyndroomdagOp 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. Twee moeders vertellen over hun kind met downsyndroom. Over de vervelende opmerkingen van de buitenwereld, maar vooral over de lessen die ze leren van hun kind. ,,Het leven is niet perfect en dat is juist zo mooi!’’