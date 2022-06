Van rode cijfers naar marktleider: Mark (32) verkoopt vaders zaak en neemt rest van het jaar vrij

Eind juli is het zover. Dan doet hij definitief een stap terug bij MKC Moto, met hoofdkantoor en -vestiging aan de Rijneke Boulevard in Hazerswoude-Rijndijk. Tot het eind van het jaar maakt werk even geen deel uit van zijn leven. En dat zal na tien jaar hard beuken best even wennen zijn, verwacht Bos. ,,Het geeft me ook wel weer een onrustig, apart gevoel dat ik straks even niks te doen heb. Neem je rust, zeggen mensen, je moet losweken van je bedrijf. Het is echt niet zo dat ik thuis op de bank ga zitten”, zegt Bos in het hoofdkantoor van MKC Moto, dat vlakbij de Heineken-fabriek zit.