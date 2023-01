Veertien jaar en grote borsten, maar geen bh te vinden: dus begon Femke (20) maar haar eigen lingeriemerk

Deze lastige vragen kun je geheid verwachten bij een sollicita­tie­ge­sprek (en dit is je antwoord)

Solliciteren is spannend. Je wilt een goede indruk maken in een gesprek met je potentiële nieuwe werkgever, maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Zelfs de ogenschijnlijk meest simpele vragen kunnen je met je mond vol tanden laten staan. Twee sollicitatiecoaches en een hr-expert weten hoe je vijf veelvoorkomende én lastige sollicitatievragen het beste beantwoordt.

8:02