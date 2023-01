Vier tips om het meeste uit LinkedIn te halen: ‘Vul altijd een functie in, ook als je nu werkloos bent’

Je LinkedIn-pagina is je digitale cv, zegt Corinne Keijzer, auteur van Meer succes met LinkedIn. ,,Het is echt je online visitekaartje. Als je ergens solliciteert, dan is LinkedIn het eerste sociale medium waar de recruiters je op zoeken. Zorg er dus voor dat je pagina up-to-date is.”

1. Zorg voor een goede profielfoto

Als eerste moet je een goede profielfoto hebben. ,,Dit hoeft geen stijve foto te zijn. Je mag erop lachen en een witte achtergrond is ook niet nodig. Maar zorg ervoor dat het een zakelijke foto is.” Keijzer legt uit dat je niet met familieleden of huisdieren op de foto moet staan. ,,LinkedIn is een zakelijk platform. Het draait om jou en je carrière.”



De profielfoto is belangrijk, omdat dit het eerste is wat mensen zien op LinkedIn. ,,Maar wat écht interessant is voor werkzoekenden: de nieuwe functie genaamd Cover Story. Deze video komt op de plek van je profielfoto en daarin krijg je 30 seconden de tijd om jezelf voor te stellen. Dan val je niet alleen op, recruiters zien direct wie je bent en wat je kan.”

2. Kies een eenvoudige kopregel

Op LinkedIn heb je ook de mogelijkheid om aanvullende informatie onder je naam te vermelden, dit heet de kopregel. ,,Bij de meeste mensen staat hier hun functietitel, zoals marketeer of docent. Stel, je bent allebei: kies dan voor één functie. Hoe meer functies er staan, hoe verwarrender het is voor de recruiter’’ De overige functies kan je dan in het informatieblok op je profiel uitleggen. ,,Beschrijf hier kort en bondig wat je kan en ga vooral voor wat je allemaal hebt bereikt. Zo wordt je verhaal direct aansprekend en duidelijk.”



De kopregel is ook te gebruiken in je zoektocht naar een nieuwe baan. ,,Schrijf hier welke baan je zoekt, vanaf wanneer je beschikbaar bent en in welke regio je wilt werken. Op deze manier kan je netwerk meezoeken, zonder dat ze direct op je profiel moeten kijken.”

3. Houd het zakelijk

Hou ook altijd in je achterhoofd dat LinkedIn een sociaal platform is. ,,Zorg dus voor het juiste netwerk en ga met je connecties in gesprek. Wie weet kunnen ze je veel verder helpen dan je in eerste instantie dacht.” Maar gebruik LinkedIn niet als een soort Facebook of Instagram. ,,LinkedIn is écht een zakelijk platform. Duik dus niet in discussies waar je niet echt verstand van hebt. Je toekomstige werkgever kan namelijk ook meelezen en dit schrikt misschien af.”



,,Gebruik LinkedIn dus vooral als platform om je eigen vakkennis te verspreiden.’’ Ook als je juist een geheel andere baan zoekt. ,,Door te schrijven over nieuws uit je (toekomstige) vakgebied blijf je zichtbaar voor je netwerk en maak je tegelijkertijd indruk op recruiters.”

4. Denk aan de toekomst

LinkedIn is ook niet zomaar een digitale kopie van je cv. ,,Bij een cv kijk je achteruit. Op LinkedIn kijk je juist vooruit”, vertelt Keijzer. ,,Een cv laat zien wat je allemaal hebt gedaan, maar juist op LinkedIn kan je je focussen op wat je wil gaan doen.’’



Maar hoe pak je dat aan? ,,Volg de bedrijven waar je wil werken en like hun berichten of plaats een reactie. Als ze een nieuwe werknemer zoeken, kom je door deze interactie sneller bovenaan in hun zoekresultaten.” Gebruik dezelfde functietermen in je profiel die ook genoemd worden in vacatures waarin jij geïnteresseerd bent: noem niet alleen de titel van de functie, maar ook vaardigheden die je nodig hebt in de baan. ,,Op deze begrippen zoeken de recruiters. Het is zonde als jij alleen ‘marketeer’ in je profiel hebt staan, terwijl zij alleen zoeken op ‘content manager’.”

Zorg er in ieder geval voor dat er onder ‘huidige functie’ altijd iets staat ingevuld. ,,Als dit veld leeg is, laat LinkedIn je niet meer zien in de zoekresultaten.’’ Ben je op dit moment werkloos, vul hier dan de functie in die jouw droombaan zou zijn. ,,Op deze manier kom je alsnog in beeld bij de recruiters. Maar laat wel duidelijk zien dat dit nu (nog) niet je echte baan is. Verzin dus bijvoorbeeld een fictieve werkgever. Je moet ook nooit liegen op LinkedIn, want vroeg of laat val je altijd door de mand.”

