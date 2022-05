Waarom je altijd alles uitstelt (en hoe dat ene project wél afkomt)

,,Heb je nou al die video gemaakt?” Mijn vriend weet het antwoord eigenlijk al. Nee, ik heb nog geen video gemaakt voor mijn site. Ik wil mezelf graag wat persoonlijker voorstellen op mijn bedrijfswebsite, maar ik stel die klus oneindig uit. Waarom? Geen idee. ,,Omdat je een slappe nietsnut bent”, zeurt een kritisch stemmetje in mijn hoofd. Tuurlijk, soms ben ik dat ook. Er hangen jurken in mijn kast die nooit het daglicht zien omdat ik te lui ben om ze te strijken.

Maar deze video vind ik echt heel belangrijk en toch stel ik het uit. Misschien is juist mijn betrokkenheid het probleem. Ik vind het zó belangrijk dat het een mooie video wordt, dat het in mijn hoofd een onoverkomelijk groot project is geworden. Om het echt goed te doen zou ik misschien wel meerdere camera’s moeten hebben, een goede microfoon en mooi licht. Ik heb professionele make-up nodig, moet naar de kapper en een cursus vloggen volgen. Ook moet ik leren videobewerken en een programma daarvoor uitzoeken. Het zweet breekt me uit bij de gedachte alleen al. Hoe ga ik dit ooit tot een goed einde brengen?