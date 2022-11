Waarom je soms opzettelijk moeilijke woorden gebruikt

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: klare taal.

‘De onderwerpen waar je je mee bezighoudt zijn belangrijk, maar je praat als een woordenboek!’ Van dat mailtje van een vreemde stond ik toch even te kijken. Een vriendin die naar een presentatie van mij was geweest bracht het subtieler: ze stuurde me een lijst met woorden door die je zonder enige problemen kunt vervangen door eenvoudigere exemplaren. Voor het werkwoord ‘constateren’ kun je ook gewoon ‘zien’ gebruiken. Waarom ‘ontwikkelen’ zeggen als ‘bouwen’ ook kan? De boodschap was duidelijk: zeg professor, kan het een beetje minder met dat moeilijke taalgebruik?

Terechte kritiek, uiteraard. Ik héb ook de neiging om soms moeilijke woorden te gebruiken. Soms is dat omdat een technisch woord nu eenmaal precies beschrijft wat ik bedoel. Je amygdala, bijvoorbeeld, het hersengebied dat belangrijk is voor emoties en angst, dat ding héét gewoon zo. En soms komt het voort uit mijn liefde voor taal, voor mooie woorden of voor ouderwetse uitdrukkingen. Mijn voorkeur voor archaïsch taalgebruik is echter zogezegd funest voor de leesbaarheid, en dientengevolge vertrekt de lezer linea recta naar elders…

Minder begrijpelijk

Maar soms, ik vind het vervelend om toe te geven, is het ook uit onzekerheid. Als ik me niet helemaal comfortabel voel, of voor mijn gevoel heel voorzichtig moet zijn met mijn taal, sluipt er nog weleens een opzettelijk moeilijk woord in. Ik zeg dan met droge ogen dingen als ‘dit bedoelt men niet proscriptief, maar déscriptief!’ en kijk er dan heel ernstig bij. Hoe ongemakkelijker, hoe vager mijn taal. Het is een soort van bluffen: kijk eens hoe slim ik ben, met al die moeilijke woorden!

Superirritante eigenschap natuurlijk, ik ben er niet trots op. Het is namelijk waar: hoe ingewikkelder je taalgebruik, hoe minder mensen snappen wat je zegt. Een tekst wordt er minder begrijpelijk door. Ik heb het zelf ook wanneer ik een beleidsstuk of belastingbrief lees. Dan denk ik: wat bedóél je nou, gap!?

Taal is niet bedoeld om mensen buiten te sluiten (‘deze tekst is alleen voor mensen die deze dure woorden kennen!’) maar om voor iedereen beschikbaar te zijn. Ik neem me dus maar voor om waar het kan klare taal te gebruiken en moeilijke woorden te vermijden. U mag me eraan houden. Soms kom je er niet onderuit om een ingewikkeld woord te gebruiken, als er geen eenvoudiger woord is om het uit te leggen. Maar als het simpeler kan, is simpeler beter!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

