Werkgevers opgelet! Het is weer bijna tijd om secretaresses in het zonnetje te zetten op Secretaressedag. Wanneer is het weer zover en wat is het beste cadeau?

Wanneer is het Secretaressedag in 2022?

Secretaressedag valt dit jaar op 21 april. Deze dag voor alle secretarieel medewerkers valt ieder jaar op de derde donderdag van april. Het is bedoeld om secretaresses een dagje in het zonnetje te zetten en ze te bedanken voor hun werk en inzet.

Waarom bestaat deze dag voor secretarieel medewerkers?

De feestdag is over komen waaien vanuit de Verenigde Staten en in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd. De organisatoren zijn Management Support Magazine, StarJob Secretaresse Uitzendbureau, Schoevers, Fleurop en Bloemenbureau Holland. De feestdag is bedoeld om secretarieel medewerkers in het zonnetje te zetten en stil te staan bij hun toegevoegde waarde, maar ook om het imago van het vak een beetje op te krikken. Het aantal secretaresses neemt ieder jaar af, blijkt uit cijfers van het CBS. En het vak is flink veranderd. Het is niet meer koffie halen en kopietjes maken. Ook wordt ieder jaar een Secretaresse van het Jaar gekozen.

Hoe zet je je secretaresse het best in het zonnetje?

Een bloemetje, goede fles wijn of doos chocolade doen het altijd goed op Secretaressedag. In een interview lieten drie oud Secretaresses van het Jaar eerder echter weten niet zoveel te geven om cadeau's op deze dag. Ze zijn vooral erg blij met de waardering en complimenten die ze van hun collega's krijgen. Werkgevers die hun secretaresses toch een ander cadeau willen geven, kunnen denken aan een cadeaubon voor de sauna of bioscoop of een borrelpakket. Zelf iets creatiefs is natuurlijk ook een optie.

Hoe noem je een mannelijke secretaresse?

Bij de functie van secretaresse wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van de vrouwelijke versie van het woord. Dit komt simpelweg doordat secretaresses vaak vrouwen zijn. Maar hoe noem je dan een mannelijke secretaresse? Waarschijnlijk denk je al snel aan secretaris, maar dat is niet de juiste benaming, is te lezen op de site van de Van Dale. Secretaris is een bestuursfunctie en die persoon houdt zich vaak bezig met notuleren en correspondentie. Voor een mannelijke secretaresse worden de woorden secretarieel medewerker of officemanager gebruikt.

