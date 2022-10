Wanneer kun je ontslagen worden vanwege werkweigering?

Een IT-bedrijf dat een werknemer ontsloeg wegens werkweigering werd onlangs teruggefloten door de rechter. Het bedrijf wilde dat de werknemer tijdens het thuiswerken de hele dag zijn webcam aan had staan. De werknemer deed dit niet en werd door het bedrijf ontslagen wegens ‘werkweigering’. Dat had het bedrijf volgens de rechtbank niet mogen doen. De werknemer kreeg een billijke vergoeding van 50.000 euro en een schadevergoeding van 10.000 euro toegekend.

Wat wordt in de wet precies verstaan onder werkweigering?

Mariska Aantjes: ,,De werkgever heeft het instructierecht, dit betekent dat een bedrijf een werknemer de opdracht mag geven om taken uit te voeren. Volgens de wet is er sprake van werkweigering als een werknemer een redelijke opdracht weigert. Dat kan een reden zijn voor ontslag op staande voet. Het gaat er echter om: wat is redelijk? Als iemand zegt: ‘Ik heb geen zin, dus ik kom niet werken', dan is dat duidelijk geen goede reden om de opdracht te weigeren. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor het wel redelijk is dat een werknemer de opdracht niet kan uitvoeren.’’

Lees ook bij Intermediair: ‘Ontslag kan als een rouwproces voelen’

Zoals?

,,Een werkgever kan de afspraken rondom het werk niet zomaar veranderen en vervolgens stellen dat het werkweigering is omdat jij dan niet kan werken. Als je bijvoorbeeld je werktijden zo gepland en afgesproken hebt dat je in je vrije tijd voor je kinderen kan zorgen, dan kan het onredelijk zijn van de werkgever om te eisen dat je juist dan komt werken.’’

Is de uitspraak van de rechtbank in deze zaak verrassend?

,,Nee, als je kijkt naar hoe het bedrijf gehandeld heeft dan is het niet verrassend dat de werknemer in het gelijk werd gesteld. De werknemer kon aantonen dat het verzoek om zijn webcam aan te zetten niet redelijk was: er was ook al software op zijn computer geïnstalleerd waarmee het bedrijf precies kon zien wat hij deed, dus daarvoor was het niet nodig. Ook was het verzoek in strijd met het recht op privacy volgens EU-wetgeving.

Dat er zo'n hoge vergoeding wordt toegekend door de rechter gebeurt niet vaak. Maar het was ook zo dat het bedrijf verstek liet gaan in de rechtbank en dus niet aanwezig was om de eigen belangen te verdedigen. Dan krijgt de tegenpartij eerder wat hij wil.’’

Quote Het wordt soms ook wel gebruikt als dreigement door werkgevers: doe wat we zeggen, anders is het werkweige­ring en kunnen we je ontslaan Mariska Aantjes, arbeidsrechtadvocaat

Wordt werkweigering vaak aangevoerd als reden om iemand te ontslaan?

,,Ik zie het in mijn zaken redelijk vaak voorbijkomen. Het wordt soms ook wel gebruikt als dreigement door werkgevers: doe wat we zeggen, anders is het werkweigering en kunnen we je ontslaan. Zo simpel is het niet, daar verkijken werkgevers zich weleens op. Dit maak ik weleens mee in zaken waarin een werknemer ziek is. De bedrijfsarts zegt dat die persoon niet kan werken, maar de werkgever eist toch dat diegene weer aan de slag gaat. Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend.

Soms is werkweigering wel goed aan te tonen, maar laat het bedrijf steken vallen in de communicatie naar de werknemer. De werkgever moet ruim van tevoren waarschuwen als een ontslag dreigt. Te laat komen kan gelden als werkweigering, maar iemand die een keer te laat komt kun je niet meteen ontslaan. Als iemand steeds te laat komt moet gecommuniceerd worden dat dit reden kan zijn voor ontslag. Iemand moet de gelegenheid krijgen zijn gedrag aan te passen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.