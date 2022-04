Wat is het bestbetaalde beroep van Nederland?

,,Ik ga datgene studeren waarmee ik het meeste geld kan verdienen’’, zei een vriendje van het kind van Peter Olsthoorn, journalist voor Intermediair . Maar in welke beroepsgroepen zijn de salarissen het hoogst, zowel in Nederland als in andere landen? Peter zocht het uit.

Hoe kom je te weten wat de hoogste salarissen zijn? Dat valt niet mee. Er is uitgebreid internationaal onderzoek naar gedaan, maar de tabellen zijn vooral voor de hogere salarissen niet erg betrouwbaar. ,,De bestbetaalden vullen nu eenmaal relatief weinig enquêtes in”, zegt een betrokken onderzoeker. Als ze dat al doen, dan vullen ze heus niet al hun emolumenten in, zoals opties, dividenden en auto van de zaak. Bovendien kunnen ze veel onkosten declareren.

Grote variatie helpt ook niet bij het samenstellen van een top 10. Het beste voorbeeld is de ceo of algemeen directeur. Binnen bedrijven zijn dat logischerwijs de beste verdieners. In de statistieken staan ze echter laag of komen ze helemaal niet voor. Waarom? Veel directeuren van eigen bv’s zonder of met weinig personeel hebben geen hoog salaris. Van zelfstandig ondernemers kom je het inkomen moeilijk te weten en tussen hen zijn de verschillen groot. Tegenwoordig gaan meer ondernemers ook persoonlijk failliet. Aan de andere kant staan de enorme uitschieters die bijvoorbeeld hun bedrijf duur verkopen.

In veel staatjes die verschijnen, ontbreken onder meer advocaten. Als partner van een groot kantoor moet je wel een miljoen euro omzet per jaar halen. Dat is een bruto-omzet, geen salaris, maar er wordt grof geld verdiend in de civiele advocatuur met bijvoorbeeld overnamen.

We kijken eerst naar buitenlandse lijstjes:

Duitsland

In Duitsland rapporteren Stepstone en Gehalt.de jaarlijks over salarisontwikkeling, op grond van 600.000 genoteerde brutosalarissen. In de rapportage over 2022 worden de bestbetaalde beroepen weergegeven, maar ook de bestbetalende branches en beroepsgroepen naar mediaan:

Bestbetaalde beroepen (bruto per jaar):

1. Artsen: 78.300 euro

2. Ingenieurs: 59.300 euro

3. IT-specialisten: 57.000 euro

4. Consultants: 56.400 euro

Per branche:

1. Chipproductie: 63.000 euro

2. Biotechnologie: 61.500 euro

3. Banken: 58.300 euro

4. Luchtvaart: 57.400 euro

5. Farmacie: 56.200 euro

6. Auto-industrie: 55.900 euro

7. Groothandel: 54.100 euro

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië geeft een staatje van One Education inzicht in de hoogste gemiddelde salarissen in 2022.

1. Piloten: 178.000 euro

2. Investeringsbankiers: 142.400 euro

3. Medisch specialisten: 135.283 euro

4. Orthodontisten: 116.286 euro

5. Rechters: 108.000 euro

6. Developers: 108.000 euro

7. Ceo’s: 93.700 euro

8. Enterprise-architecten: 84.000 euro *

9. Advocaten: 83.000 euro

10. Directeuren personeelszaken: 83.000 euro

* = Enterprisearchitectuur is een jong vakgebied tussen bedrijfskunde, informatiekunde en informatica.

Deze Britse bron is wel van een hele andere orde dan de eerdere Duitse bron, waar grondige dataverzameling aan ten grondslag ligt. Hier worden schattingen gemaakt, wat wellicht de praktijk beter weerspiegelt. Immers, salarissen variëren nu eenmaal aanzienlijk.

Verenigde Staten

Glassdoor presenteerde recent de vijftig bestbetaalde banen in de VS in 2022. Daarvoor werd gekeken naar mediane salarissen (50 procent zit erboven, 50 procent eronder) en door bezoekers verschafte rapportcijfers over hun banen. We selecteren op salarishoogte, met afronding, waarbij vertekeningen lijken op te treden als gevolg van te weinig data voor sommige beroepen:

1. Psychiaters: 228.000 euro

2. Tandartsen: 142.000 euro

3. Medisch specialisten: 155.000 euro

4. Enterprise-architecten: 140.000 euro

5. Database-architecten: 126.700 euro

6. Strategisch managers: 126.700 euro

7. Productmarketingmanagers: 113.000 euro

8. Sitereliability-engineers (SRE): 124.000 euro

9. Machine-learning-technici: 117.600 euro

10. Productmanagers: 113.000 euro

Nederland

In bovenstaande rijtjes mis je de ministers, voetballers en wielrenners, om nog niet te spreken van degenen die met kapitaal hun inkomen vergaren, zoals met crypto. Dat komt ook doordat daar grote verschillen in zijn. Een eredivisievoetballer komt in het seizoen 2021/2022 tot gemiddeld bijna 290.000 euro, met als bestbetaalde speler Sébastien Haller, die van Ajax jaarlijks 6 miljoen euro ontvangt (16.400 per dag). In de eerste divisie moet je het doen met gemiddeld 40.000 euro, maar Frenkie de Jong is bij Barcelona goed voor 16 miljoen per jaar.

Mathieu van der Poel pakt als bestbetaalde Nederlandse wielrenner een jaarsalaris van 2 miljoen, maar een profwielrenner die het van Nederlandse koersen moet hebben, kan uitzien naar een schamele 30.000 euro en misschien wat zwart sponsorgeld.

De Ondernemer publiceerde een top-10 bestbetaalde beroepen, waarbij we het maandsalaris omzetten naar een jaarsalaris:

1. Onderzoekers klinische chemie: 180.000 – 240.000 euro

2. Piloten: 112.500 – 200.000 euro

3. Commercieel directeuren: 64.000 – 192.000 euro

4. Accountants: 27.000 – 162.000 euro

5. Neurochirurgen: 70.000 – 130.000 euro

6. Dermatologen: 70.000 – 129.000 euro

7. Burgemeesters: 40.000 – 124.000 euro

8. Bedrijfsjuristen: 35.000 – 120.000 euro

9. Advocaten: 58.700 – 98.000 euro

10. Psychiaters in de verslavingszorg: 56.000 – 97.000

Wat deze lijstjes vooral aantonen, vandaar de vergelijking met andere landen, is dat er veelal gecalculeerde gokken worden gedaan als het gaat over salarissen, met uitzondering van Duitsland, waar een grondig rapport ten grondslag ligt aan de staatjes.

Dus wat moet dat vriendje gaan studeren voor het hoogste salaris? ‘Ik word chirurg’, concludeert hij na veel raadplegingen in zijn omgeving. En anders gaat hij rechten of bedrijfseconomie studeren. Overigens heb ik het volgende voor hem maar verzwegen: de grootste rijkaards op aarde hebben hun studie niet afgemaakt.

