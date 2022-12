Waterstofconsultant Huub: ‘Ik ben bezig met dingen die nu nog niet in het nieuws zijn’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Huub Sturkenboom (29) is waterstofconsultant bij detacheringsbureau Brunel.

Wat doe je als waterstofconsultant precies?

,,Als specialist help ik bedrijven die momenteel bezig zijn met waterstofprojecten. Ik ga voor hen op zoek naar specialisten die de juiste technische of juridische kennis hebben om het werk te doen, zodat het project zo goed en soepel mogelijk verloopt. Dat doe ik op vaste en flexibele basis voor onze klanten. Dat zijn bijvoorbeeld grote energie-, gas- en oliepartijen.’’

Werk je ook voor kleinere bedrijven?

,,Zeker. Dat vind ik stiekem net zo leuk om te doen. Grote bedrijven hebben grote afdelingen met een flink budget. Terwijl kleinere bedrijven maar één of twee mensen voor duurzaamheid hebben. Daar ben ik enorm van waarde om mijn kennis te delen.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Ik heb zelf een HR-achtergrond en heb ook een HR-opleiding gevolgd. Zelf zeil ik graag en Brunel is bekend als sponsor van een team in de zeilwedstrijd The Ocean Race. Ik vroeg me af wat Brunel eigenlijk deed, dus ik ben onderzoek gaan doen en heb een sollicitatiebrief gestuurd. Het leek me heel leuk om in de energiewereld te werken, omdat ik het gevoel had dat daar veel in ging gebeuren. En dat is in de zes jaar dat ik dit werk nu doe wel gebleken. De vraag naar waterstof is alleen maar groter geworden.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Mijn werkdagen zijn chaotisch. ’s Ochtends begin ik altijd met mijn mail en kijk ik wat er in mijn agenda staat. Vervolgens stap ik in de auto en ga ik naar een klant. Vaak worden in die gesprekken gevraagd of ik mee wil denken over een project. In de middagen overleg ik met mijn collega’s over wat er gebeurt in de branche en of we ergens op moet inspringen. Soms heb ik ’s middags ook nog een gesprek met een klant. Ik kom op plekken in heel Nederland, het bedrijf is in meer dan veertig landen actief.’’

Zit je dan ook veel in het buitenland voor je werk?

,,Nee, op dit moment nog niet. De meeste waterstofprojecten zijn hier in Nederland. Daarin lopen we als land echt voorop. Al volgt de rest van Europa steeds meer. Ook in de Golfstaten, Afrika en Midden-Amerika zoeken ze naar specialisten, dus ik sluit het niet uit dat ik in de toekomst wel naar het buitenland moet.’’

Wat moet je als waterstofconsulent goed kunnen?

,,Je moet goed vragen kunnen stellen. Dat klinkt misschien wat stom, maar je moet vooral geen aannames doen. Die zijn dodelijk. Dat je denkt: ‘Oh, het zal zo wel zitten’. Dan kan je het zomaar helemaal verkeerd hebben. Daarnaast ben je ook een verbinder tussen verschillende partijen, dus je moet goed kunnen communiceren.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Ik denk het feit dat ik bezig ben met dingen die nu nog niet in het nieuws zijn. Ik ben met een stukje toekomst bezig waarvan mensen nog niet weten dat het gebeurt. Dat vind ik heel gaaf. Ook leer je zoveel mensen kennen door het netwerken. Je bent altijd met verschillende bedrijven en personen in gesprek. Het is nooit stil.’’

En wat is minder leuk?

,,Omdat alles rond waterstof zo nieuw is, is het soms ook erg onzeker. Als je bezig bent met een project dan kan het ook opeens worden uitgesteld vanwege budgetredenen of een vergunning die niet wordt verleend. Dat zijn punten waar ik zelf geen invloed op heb en waardoor ik afhankelijk ben van anderen. Dan moet ik het plan tijdelijk terug op de plank leggen. Dat is soms best lastig.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Zijn er doorgroeimogelijkheden?

,,Ik ben als junior bij Brunel begonnen en inmiddels ben ik eindverantwoordelijk op het gebied van waterstof in Nederland. Nu er ook steeds meer projecten in het buitenland spelen, sluit ik een internationale rol niet uit.’’

