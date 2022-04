We fietsen zóveel dat dit bedrijf de vraag naar onderdelen amper aan kan: nieuwe fabriekshal erbij

Iedere fiets heeft ze: een bel, snelbinders en twee handvatten. Maar ooit geweten dat die hoogstwaarschijnlijk in Krimpen worden gemaakt? Het is misschien een nichemarkt, toch rollen in het IJsseldorp ieder jaar liefst 6,5 miljoen fietsaccessoires uit de (zelf ontworpen) machine. En dat worden er alleen maar meer, nu de eerste paal is geslagen voor een nieuwe fabriekshal op een braakliggend terrein pal naast het bedrijf.

Want de vraag naar fietsaccessoires is enorm en blijft maar groeien. ,,Niet alleen zijn in coronatijd veel meer mensen gaan fietsen, rijwielproducenten bouwen hun fabrieken graag weer in Europa en willen ook dat de accessoires hier worden gemaakt”, verklaart Mike de Kwant. Bulk uit Azië halen, wordt door de stijgende prijzen voor containervervoer steeds minder aantrekkelijk. Bovendien kan Widek op maat leveren. Kom daar in Azië eens om. ,,Daar kun je echt geen tienduizend bellen met je eigen logo bestellen.”