‘Werkgever kan mensen met kinderen geen voorrang geven op vakantie in juli en augustus’

1. Hoeveel verlof hebben Nederlanders minimaal?

In Nederland heb je wettelijk gezien recht op 20 vakantiedagen. Vakantiedagen worden in uren uitgedrukt. Je krijgt altijd vier keer het aantal uur dat je per week werkt. Dus werk je vier dagen van ieder 32 uur, dan heb je recht op 128 vakantie-uren per jaar. Samen met de dag die je dus al vrij bent per week, kun je in totaal vier weken vakantie nemen.