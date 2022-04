Ziekteverzuim naar recordhoogte, mede door griepgolf: ‘Kan nog weken aanhouden’

Het ziekteverzuim in Nederland is vorige maand naar recordhoogte gestegen als gevolg van de griepgolf en coronabesmettingen. Het gemiddelde verzuimpercentage liep verder op tot 5,6 procent, van 5,5 procent in februari, zo valt op te maken uit cijfers van de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Hoelang de huidige griepgolf in Nederland zal aanhouden en hoe hoog de piek van het aantal besmettingen wordt, laat zich volgens deskundigen van het RIVM moeilijk voorspellen.

Volgens de organisaties waren er in maart voor elke honderd werkenden elf ziekmeldingen. ,,In de loop van maart daalde het aantal verzuimmeldingen door corona, terwijl het aantal meldingen door griep en griepachtige klachten steeg”, stellen de diensten vast.

In de laatste week van maart was griep de oorzaak van 35 procent van de verzuimmeldingen. Voor corona was dat 30 procent. De arbodiensten constateren ook dat de verzuimduur door corona lijkt af te nemen.

Grote bedrijven

Daarnaast wijzen ze erop dat, ondanks het record, het totale aantal meldingen door griep en corona vergelijkbaar is met griepgolven zoals in 2018. Het ziekteverzuim steeg in maart vooral bij grote bedrijven. Daar ging het gemiddelde verzuimpercentage van 6,5 procent in februari naar 6,7 procent vorige maand.

De hoogte van de griepgolf laat zich volgens onderzoekers van het RIVM moeilijk voorspellen. ,,Het kan nog weken aanhouden, maar het kan ook dat het wegzakt en we voor de zomer geen griepgolf meer hebben. We gaan het zien”, zegt onderzoeker en afdelingshoofd Adam Meijer.

Ziekenhuisopname

De dominante griepvariant is dit jaar H3N2, een subtype van Influenza A. De griepprik die 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid in het najaar hebben gehaald, biedt volgens voorlopige cijfers een bescherming van circa 30 procent tegen besmetting. Dat is precies het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Wie de prik heeft gehaald, loopt ongeveer 40 procent minder kans op ziekenhuisopname door griep, vult epidemioloog Rianne van Gageldonk aan. Zij is afdelingshoofd respiratoire infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Eén seizoen gemist

Volgens de laatste cijfers gingen vorige week 61 op de 100.000 mensen in Nederland naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat aantal ligt maar net boven de grens die normaal wordt aangehouden om van een epidemie te spreken: die ligt op 58 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners.

De cijfers laten zich echter niet goed vergelijken met voorgaande jaren, zeggen de experts. Mensen met griepachtige klachten doen nu vaak een coronatest en zullen minder geneigd zijn om naar de huisarts te gaan, denken ze. In 62 procent van de testmonsters van huisartsen én coronateststraten die op griep worden onderzocht, wordt influenzavirus gevonden. Zulke hoge percentages duiden erop dat inderdaad een epidemie gaande is.

Gemiddeld krijgen mensen eens in de tien jaar griep. Dat het griepvirus door de coronamaatregelen een tijd nauwelijks aanwezig is geweest, wil volgens de deskundigen niet zeggen dat we er nu niet meer tegen bestand zijn. ,,Eigenlijk hebben we maar één seizoen gemist”, zegt Meijer. Hij verwacht dat dit geen grote invloed zal hebben op bijvoorbeeld jonge kinderen die hierdoor pas later met influenzavirussen in aanraking komen.

