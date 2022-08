Zit je heel de dag op een saai kantoor? Dit is waarom je daar niet gelukkiger van wordt

Systeemplafond, tl-balken en een treurig plantje in de hoek met bruine bladeren: de meeste werkplekken zijn nou niet echt om over naar huis te schrijven. Dat doen we liever over de trekpleisters die we tijdens vakanties bezoeken. Adembenemende uitzichten met vulkanen, bergtoppen en watervallen, bouwwerken die honderden jaren kostten om te bouwen.

Wanneer we oog in oog staan met zoiets ongrijpbaars, onbegrijpelijk en groots, dan realiseren we ons ineens hoe nietig en kwetsbaar we eigenlijk zijn. Psychologen Jonathan Haidt en Dacher Keltner doopten dit gevoel in 2003 ‘awe’. Letterlijk vertaald betekent dit zoiets als ‘ontzag’ of ‘verwondering’. Awe blijkt niet alleen leuk, maar heeft ook psychologische voordelen. Nadat mensen zich hebben verwonderd of ontzag hebben gevoeld, voelen ze zich beter. Ze denken meer aan anderen, werken beter samen, zijn vrijgeviger, ervaren meer tijd en hechten minder aan spullen.

Uitgestrekte omgevingen zoeken

Dat af en toe je aandacht buiten jezelf plaatsen gelukkig maakt, is zelfs te zien op foto’s die mensen maken. Onderzoekers van UC Berkeley lieten twee groepen mensen acht weken lang wandelingen maken. De ene groep werd simpelweg verteld dat lopen gezond is, de andere kreeg een speciale instructie. Hen werd gevraagd om op zoek te gaan naar awe, door nieuwe, uitgestrekte omgevingen op te zoeken in stad of natuur. Vervolgens maakten ze onderweg selfies. Hoe langer de awe-groep aan het lopen was, hoe kleiner ze zichzelf portretteerden op hun foto’s en hoe meer van de omgeving er op de foto's verscheen. Én hoe breder hun glimlach werd. Bij de andere groep veranderde er niks in de selfies.

Ach, dat is natuurlijk niet voor mij weggelegd, denk je nu misschien. Grote reizen, dat zit er gewoon niet in, wanneer zie ik nou iets wat zo bijzonder is? Niet getreurd, Keltner weet raad. Hij ontdekte dat er ontzettend veel manieren zijn om awe te ervaren in je leven. Wat voor jou werkt is persoonlijk, dus het vergt wat fantasie en wat uitproberen.

Het gevoel van awe kun je aanwakkeren door bijvoorbeeld synchroon met anderen te bewegen, zoals met sporten, dansen of wandelen, mooie beelden te bekijken of heel grote kunstwerken en meer te leren over de levens van bijzondere mensen of na te denken over ongrijpbare dingen. Waarom is de lucht bijvoorbeeld blauw? Of hoe ingewikkeld mensen eigenlijk in elkaar steken. Wat dat betreft is regelmatig deze column lezen een goed begin.

