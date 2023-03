Zo gebruik je WhatsApp om nooit meer iets belangrijks te vergeten

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: appje aan jezelf

Twee weken geleden schreef ik hier over waarom je je hoofd maar beter niet als een opslaghok kunt gebruiken. Je werkgeheugen (de ‘harde schijf’ die je gebruikt voor de lopende zaken) heeft een beperkte capaciteit van zo’n zeven stukjes informatie. Probeer je meer dan die zeven stukjes (to do’s, berichten, taakjes, verzoekjes, ideetjes) tegelijk in je hoofd te houden, dan vereist dat een hoop mentaal jongleren.

Om je brein ongestoord te kunnen gebruiken voor waar het voor bedoeld is - geconcentreerd werken, problemen oplossen, creatief zijn - kun je dus maar beter zorgen dat je informatie zoveel mogelijk buiten je hoofd opslaat. Bijvoorbeeld door het op te schrijven, ergens waar je het later weer tegenkomt.

De column leidde online tot een levendig gesprek. Want hoe doe je dat precies, je hoofd leeg houden maar belangrijke dingen toch onthouden? Welk systeem bedenk je daarvoor? Er zijn puristen, die een voorkeur hebben voor écht papier. Zij gebruiken het liefste een opschrijfboekje, of een papieren planner waarin ze hun to do’s bijhouden. Er was ook een groep die juist meer gecharmeerd was van de vele digitale tools die als externe opslag kunnen dienen. Apps als Things3, To Do, Notion en Evernote, waarmee je je hoofd naar hartenlust kunt organiseren.

Onder de douche

Allemaal reuzehandig, maar er was nog één probleem: wat doe je wanneer je onderweg bent en je even geen kladblok of computer in de buurt hebt om een aantekening te maken? Op de fiets, in de trein, wandelend in het bos of onder de douche? Dat zijn namelijk net de momenten waarop je vaak iets te binnen schiet, waarop je plotseling een briljant nieuw idee krijgt.

Simpel, zo leerde ik van een cursist: je stuurt gewoon een appje naar jezelf. Dat kan dus gewoon! Daarvoor maak je in WhatsApp een nieuw bericht, en kies je jezelf als ontvanger. Je tikt vervolgens snel een berichtje naar jezelf of spreekt iets in, met de info die je niet wil vergeten. Vervolgens zet je het bericht op ‘ongelezen’. Je kunt het in je hoofd direct loslaten, en komt het later weer tegen wanneer je wél de mogelijkheid hebt er iets mee te doen. Voila: een systeem waarmee je ook op onhandige momenten iets op kunt slaan.

Het is nog gezellig ook, contact met jezelf in de toekomst. Je kunt de app namelijk ook gebruiken om je toekomstige zelf complimenten te geven of een hart onder de riem te steken: zet hem op bij dat gesprek straks, tijger!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

