Zo kan een bedrijf de energiekosten van werknemers compenseren: ‘Belastingdienst kijkt mee’

Dikke truien in plaats van de verwarming aan en kaarsjes laten branden in plaats van de tafellamp. Mensen doen er alles aan om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Kan een werkgever deze lasten voor personeelsleden helpen verlagen of komt de Belastingdienst dan om de hoek kijken?

Er zijn steeds meer bedrijven die erover nadenken om hun werknemers financieel te helpen deze winter. ,,Ik heb dagelijks wel een of twee werkgevers aan de telefoon die meer willen weten over de mogelijkheden”, vertelt Hardy Bruins, Senior Payroll Consultant bij Mazars. ,,Bedrijven die het kunnen betalen willen zeker hun werknemers helpen.”

Toch mogen bedrijven niet zomaar extra geld aan hun werknemers geven. ,,De Belastingdienst zit hier namelijk goed bovenop.” Op het moment dat het financiële extraatje - eenmalig of periodiek- bruto wordt uitgekeerd, ziet de fiscus dit als loon. ,,De werknemer moet hier dus loonbelasting over betalen, daarnaast is de werkgever verplicht om hier werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing zorgverzekeringswet over af te dragen.”

Daarnaast is de werkgever verplicht om minimaal 15 procent aan premies af te dragen aan de Belastingdienst. ,,Als de werkgever bijvoorbeeld 100 euro vergoeding wil geven, zal het nettobedrag voor de werknemer uiteindelijk lager uitvallen”, aldus Bruins.

Daarbij komt dat energiecompensatie bij deze constructie wordt opgeteld bij het jaarinkomen van de werknemer. De Belastingdienst ziet het als een loonstijging en dit heeft dus mogelijk invloed op de eventuele toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag. Bruins: ,,Als werkgever moet je dus oppassen dat je de werknemer niet te veel schenkt. Het kan zo zijn dat ze uiteindelijk minder toeslag krijgen, waardoor ze onder de streep duurder uit zijn dan daarvoor.”

Lees ook bij intermediair: Heb ik vanwege de hoge inflatie recht op een hoger salaris?

Gebruikmaken van de werkkostenregeling

Bruins adviseert om de energiecompensatie onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te plaatsen. Dit heeft als voordeel dat de werknemer hier geen loonbelasting over hoeft te betalen én het ook niet meegerekend wordt met het uiteindelijke totaalsalaris. ,,Het heeft dus geen invloed op de toeslagen”, vertelt Bruins. ,,Het geld wat je dus netto aan iemand wilt geven, blijft voor de werknemer even hoog. Van een nadelig effect op toeslagen is geen sprake.”

De werkgever kan daarentegen zelf wel meer geld kwijt zijn dan dat de werknemer ontvangt. De vrije ruimte van de WKR is namelijk niet onuitputtelijk. Dit jaar is de vrije ruimte van de WKR bij een salaris tot en met 400.000 euro 1,7 procent. Alles daarboven is 1,18 procent. Ter verduidelijking: dit is de loonsom van alle medewerkers samen. Stel je hebt vijf medewerkers met een jaarsalaris van 30.000 euro, dan mag de werkgever voor ieder 510 euro onbelast bovenop de 30.000 ‘spenderen’. Hieronder valt ook bijvoorbeeld het kerstpakket, bedrijfsfeest of het abonnement op de sportschool.

Quote Je besluit iemand 100 euro te geven om de energiekos­ten te compense­ren, dan moet de werkgever mogelijk 180 euro wegschrij­ven Hardy Bruins

Als de energiecompensatie boven deze 510 euro valt, dan moet de werkgever hierover 80 procent belasting betalen. Dit geldt voor ieder bedrag dat boven de grens van de vrije ruimte valt. ,,Stel je hebt al 510 euro uitgegeven en je besluit iemand 100 euro te geven om de energiekosten te compenseren, dan moet de werkgever dus 180 euro wegschrijven”, legt Bruins uit.

Dit hoeft niet nadelig uit te pakken voor het bedrijf. ,,De 80 euro die eventueel extra aan de fiscus wordt afgedragen is in de meeste gevallen minder dan dat er per saldo aan loonbelasting en premies verschuldigd zou zijn, in het geval het bedrag als nettoloon zou zijn uitbetaald. Het is dus zeker het overwegen waard.”

Fysieke en mentale gezondheid van de werknemers

Daarnaast kan het ook voor de werkgever schelen om toch een compensatie te overwegen. Geldproblemen hebben namelijk een grote invloed op het presteren van de medewerker, vertelt Lars Vissers, algemeen directeur van de ArboDienst. ,,Zo kunnen werknemers last krijgen van concentratieproblemen, zijn ze waarschijnlijk minder productief en zullen ze mogelijk meer fouten maken. Ze zitten namelijk met hun hoofd bij de stapels rekeningen die nog betaald moeten worden. Uiteindelijk kan het leiden tot verzuim, maar vaak zijn de voortekenen al veel eerder te zien.”

Toch gelooft Vissers niet dat de financiële compensatie de oplossing is voor de energiecrisis. ,,Als werkgever kan je nooit de huidige inflatie bijbenen. Daarnaast worden ook werkgevers geconfronteerd met stijgende bedrijfslasten. Het is dus mogelijk dat sommige werkgevers geen financiële compensatie kunnen permitteren, maar dit wil niet zeggen dat je helemaal niks kunt doen.”

Hierom adviseert Vissers om de werknemers goed in de gaten te houden. ,,Blijf als werkgever met je medewerkers praten en haal het taboe rond financiële problemen weg. Als een werknemer zich veilig voelt, kan je misschien ook eerder helpen door bijvoorbeeld een budgetcoach in te schakelen. Wees creatief en zoek aansluiting bij je medewerkers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.