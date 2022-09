Zo word je na een boze werkmail weer rustig

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: zuchten tegen stress.

Een snellere en oppervlakkige ademhaling. Je hartslag die omhoogschiet. Je spieren die zich aanspannen. Vluchtneigingen, of juist de aandrang om erop los te slaan. Wanneer je in het bos een beer tegenkomt, is het heel nuttig dat je lichaam vanzelf in de stress-stand schiet. Maar dat je lijf ook zo reageert op dat boze mailtje van je manager, is dan weer niet zo handig.

Stress is grotendeels een lichamelijke reactie. Schiet je in de stress, dan maakt je lichaam zich klaar om te gaan vechten, vluchten of bevriezen. Dit is geen reden tot zorg: het helpt juist reuze in de situaties waarin we nét wat meer gas moeten geven: een bijna-ongeluk, een cruciale presentatie. Maar het gaat mis wanneer je niet meer vanzelf uít de alarmstand komt, en dus altijd onder hoogspanning staat.

Ademhalen tegen stress

Gelukkig heeft de stressreactie ook een uitknop. Een van de beste manieren om uit die stress te komen is door bewust te ademen - dit brengt je hartslag naar beneden en draait zo’n ingezette stress-stand weer terug. Het is misschien een beetje onwennig om een ademhalingsoefening te doen, maar het is dus wel mooi bewezen effectief om stress te verlagen, en bovendien gratis en overal toepasbaar. En zo raar is het óók weer niet: ademen doe je de hele dag al, meestal zonder er bewust van te zijn (behalve nu dan!).

Hieronder vind je drie eenvoudige ademtechnieken tegen de stress. Ik zou zeggen, experimenteer er eens een paar minuten mee wanneer de spanning oploopt. Baat het niet dan schaadt het niet, en wie weet ga je er juist hartstikke goed op.

Quote Niet overdrij­ven, natuurlijk, want naar adem happen is dan weer niet relaxt Thijs Launspach

Zo breng je je lichaam in ruststand

- De eenvoudigste techniek: simpelweg je uitademing langer maken. Hiermee zorg je namelijk voor minder ademtochten per minuut, en dat zorgt er weer voor dat je hartslag daalt. Niet overdrijven, natuurlijk, want naar adem happen is dan weer niet relaxt.

- De 4-7-8-techniek is een favoriet uit de yogawereld: vier seconden inademen, zeven seconden je adem inhouden en dan gedurende acht seconden uitademen. Werkzaam om je zenuwstelsel weer tot rust te brengen bij stress, en schijnt ook enorm te helpen om in slaap te vallen.

- Tot slot: de fysiologische zucht. Adem in twee ferme teugen extra diep door je neus in, en adem dan met een zucht uit tot er geen lucht meer in je longen overblijft. Herhaal minstens drie keer, en breng zo je lichaam weer in de ruststand. Voor die mail van je baas kun je immers wel wat kalmte gebruiken.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

