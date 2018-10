8,1 miljoen kilo junk in het heelal: Daan Roosegaarde wil het opruimen

Het is ongebruikelijk leeg in de Droomfabriek, de studio van Daan Roosegaarde in het Rotterdamse Merwe-Vierhavengebied. De hal die normaalgesproken volstaat met prototypes van zijn werk, is de dag ervoor leeggehaald voor een diner met BMW en de gemeente Rotterdam. Onderwerp van gesprek: mobiliteit in de nabije toekomst. ,,Want mobiliteit gaat niet meer over iets met vier wielen, maar over slimme technologie, over wegen die elektrische auto’s opladen’’, zegt Roosegaarde. ,,En wat doen we straks met de parkeergarages als we allemaal een vervoermiddel hebben dat ons na het werk thuis aflevert en zelf de stad uitrijdt? Met BMW en de gemeente Rotterdam steken we tijd en energie in die vraagstukken.’’



Een dergelijke samenwerking past perfect in het portfolio van Roosegaarde. Het leven in de stedelijke omgeving verbeteren, dat is de missie van deze internationaal bekende ontwerper/kunstenaar. Wat hij maakt is ‘social design’, ontwerpen waarmee hij oplossingen biedt voor problemen als smog, CO2-uitstoot en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Zo ontwikkelde zijn studio het Van Gogh-fietspad, dat overdag oplaadt en ’s nachts licht geeft. Dat maakt lantaarnpalen overbodig - net als bij Lichtpoort, Roosegaardes project op de Afsluitdijk. De monumentale torens aan het begin van de dijk voorzag hij van een retroreflecterende laag die oplicht in het schijnsel van autokoplampen.