Amateur ziet met zelfgebouwde telescoop iets wat wetenschappers nog nooit zagen

Met zijn ontdekking is voor Buso de cirkel rond. Zijn liefde voor astronomie kreeg de man mee van zijn ouders. Al toen hij tien jaar was, haalde zijn vader de jonge Victor 's nachts uit bed om samen naar de sterren te kijken. Een jaar eerder keek hij samen met zijn moeder naar een televisie. Ze zagen Neil Armstrong de eerste stappen op de maan zetten. ,,Vititio'', zei zijn moeder tegen hem, ,,Dit moet je zien. Je zal het nooit vergeten.''



Het gaf hem dat ene zetje. Vanaf zijn elfde bouwde de jongen zijn eigen telescopen. Hij gebruikte blikken, vergrootglazen en klei. Acht jaar geleden verkocht hij een stuk land dat nog van zijn vader was geweest. Met het geld bouwde hij een observatorium op het dak van zijn huis: 'Observatorio Busoniano'.



En toen die nacht in 2016. Op het moment dat hij het felle licht zag op de foto's van zijn telescoop 'kwam alles samen', laat hij in een e-mail weten aan The Washington Post. 'Alle keren dat mijn ouders me 's nachts wakker maakten, alle energie die ik erin heb gestoken, alle uren die ik omhoog staarde om maar iets zinnigs te kunnen maken van al die glimmende puntjes in de verte. Je vraagt je zo vaak af: 'Waarom doe ik dit toch?'.' Nu wist hij het. Alleen op het dak van zijn huis, midden in de nacht, terwijl iedereen slaapt, zag hij iets gebeuren wat nog nooit iemand anders zag.