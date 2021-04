Astronoom ziet ‘buitenaardse beschaving’ in geheimzinnig object

9 oktober 2017. Sterrenkundigen van de universiteit van Hawaii zien in hun observatorium een object dat door ons zonnestelsel klieft. Ze geven het object de naam Oumuamua, Hawaïaans voor ‘boodschapper die van ver komt’. Als het wordt ontdekt, schiet het al bijna weer de duisternis in van de ruimte. Een reconstructie van het bliksembezoek leert het volgende: Oumuamua komt uit de richting van Vega, een ster op een afstand van 25 lichtjaren. Op 6 september 2017 dringt het object ons zonnestelsel binnen, op 9 september komt het het dichtst bij de zon om vervolgens met een snelheid van 94.800 kilometer per uur op 7 oktober het baanvlak van de aarde te kruisen. Als de mensheid er erg in krijgt dat zij voor het eerst ‘bezoek’ heeft van buiten het zonnestelsel, schiet het alweer de ruimte in. Astronomen hebben Oumuamua met hun radiotelescopen maar elf dagen in het vizier.