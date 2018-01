Buitenlandse student pikt studieplekken in: minister wil antwoord

De toestroom - 1.260 buitenlandse aanmeldingen tegenover 594 Nederlandse, met slechts plek voor 600 studenten - is het gevolg van de 'verengelsing' van de bacheloropleiding psychologie aan de UvA, die vanaf volgend jaar volledig in het Engels wordt gegeven. Slechts enkele werkgroepen worden nog in het Nederlands gegeven, en alleen als Nederlandse studenten daar zelf om vragen.

Dat het onderwijs internationaliseert, dat is niks nieuws. Van alle psychologieopleidingen in Nederland is de studie alleen nog in Utrecht volledig in het Nederlands te volgen. De UvA is dus zeker niet de eerste die voor een internationaal karakter kiest. Toch is de keuze voor een volledig Engelse opleiding aan de Amsterdamse universiteit opmerkelijk. Begin deze maand gaf de rector magnificus van de UvA nog aan dat ze de komst van al die tienduizenden internationale studenten wil beteugelen. En juist nu komt een van haar faculteiten met een volledig Engels programma met duizenden internationale aanmeldingen tot gevolg.