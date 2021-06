Chinese Marsrover deelt nieuwe foto’s vanaf rode planeet, inclusief een selfie

Eindelijk bewijs dat mondkapjes echt werken, stellen wetenschap­pers

21 mei Lang is erover gesoebat, maar onderzoekers uit Duitsland, geholpen door wetenschappers uit China en de Verenigde Staten, zeggen nu echt aan te kunnen tonen dat mondkapjes werken in de strijd tegen het coronavirus. In veel situaties is een eenvoudig mondkapje al genoeg, stellen de wetenschappers. Ze spreken van ‘een doorbraak’.