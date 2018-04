Chirurg geeft patiënt een derde gezicht

Dr. Laurent Lantieri van het Georges Pompidou Ziekenhuis in Parijs transplanteerde in 2010 voor het eerst een nieuw gezicht op Jerome Hamon die toen in de dertig was. Maar Hamon werd ziek in 2015 en de medicijnen die hij toen gebruikte, hadden een slecht effect op de anti-afstotingsmiddelen die hij slikte voor zijn gezichtstransplantatie. Artsen zeggen dat het, net als bij andere orgaantransplantaties, niet ongewoon is dat sommige gelaatstransplantaties moeten worden vervangen.