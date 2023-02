Curiosity vindt meest overtuigende bewijs tot dusver voor oeroude meren op Mars

Wat zegt de wetenschap Onze jaarkalen­der veranderde in 1582: in één keer gingen we van 4 naar 15 oktober

Een jaar heeft 365 dagen. We weten precies op welke dagen kerst valt en wanneer we weer vuurwerk mogen afsteken. Dat onze kalender nu zo duidelijk is, hebben we te danken aan Julius Caesar.

1 januari