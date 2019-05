De mensheid kan niet naar Mars verhuizen

Martin John Rees oogt klein voor een man waarin zoveel kennis en visie zit samengebald. Maar alleen de enorme beige bank in zijn riante woonkamer in Cambridge is hem enkele maten te groot. De astronoom en astrofysicus (76) reist met speels gemak door de tijd, door het heelal. Met een snelheid die nauwelijks is bij te benen.



Lord Rees Baron of Ludlow (zijn ‘deftige naam’) is een zeer gerespecteerd wetenschapper die sinds de jaren ‘60 een belangrijke bijdrage levert aan de sterrenkunde. In ruim 500 onderzoeksverslagen heeft hij de mensheid meer begrip bijgebracht over onze kosmos. Over het begin van het heelal, over de vorming van sterrenstelsels, donkere materie en de mogelijkheid van een ‘multiverse’, meer dan één heelal.