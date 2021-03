De onderbelichte kant van Erasmus: ‘Zijn vijfhonderd jaar oude humor is nog springlevend’

Defensie vindt stoffelij­ke resten van Britse soldaat uit Tweede Wereldoor­log

16 november Defensie heeft in het dorpje Bemmel (Gelderland) de stoffelijke resten geborgen van een Britse soldaat. De man is in de Tweede Wereldoorlog overleden. Het is de tweede keer in een maand dat menselijke resten uit de oorlog zijn gevonden.