De wetenschap over de winterslaap: ‘Wellicht gaan we er ziektes mee oplossen’

Als mens in winterslaap gaan, het klinkt misschien gek, maar professor Rob Henning (Rijksuniversiteit Groningen) is ervan overtuigd dat het kan. ,,Als je naar zoogdieren kijkt, zie je dat winterslaap bijna in elke klasse en op elk continent voorkomt. Dat suggereert sterk dat het een algemene eigenschap van dieren is. We moeten alleen uitvinden waar de juiste knop zit.’’ Helemaal in winterslaap gaan is vooralsnog toekomstmuziek, maar volgens Henning kunnen we wel veel leren van winterslapers.