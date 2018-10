Dit zijn de opmerkelijkste momenten uit zestig jaar NASA

De eerste mens op de maan

Neil Armstrong en Buzz Aldrin waren in 1969 de eerste twee mensen die voet zetten op de maan. Ze plantten een Amerikaanse vlag en verzamelden maanstenen, om na een paar uur weer huiswaarts te gaan. Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de maan heeft NASA besloten om vijftig jaar na Neil en Buzz terug te gaan. De bedoeling is om uiteindelijk een bemande kolonie op de maan te stichten.

Volledig scherm Neil en Buzz plantten een Amerikaanse vlag op de maan. © AFP

De eerste ruimtesonde

Voyager I was in 1977 de eerste sonde die de ruimte in ging. Deze leverde veel informatie over hoe het zonnestelsel precies in elkaar zit, want hij vloog daar maar liefst 36 jaar rond. Sinds 2012 zweeft hij tussen de sterren, waar hij nog steeds informatie verzamelt voor NASA. Daarvoor moest de ruimtevaartorganisatie eind vorig jaar wel even ingrijpen, omdat Voyager I te ver van de aarde dreigde te raken. Met behulp van vier stuurraketten is de koers aangepast, waardoor de sonde nog zo'n drie jaar dienst kan doen.

Volledig scherm Voyager I © NASA

De eerste Nederlander

Lodewijk van den Berg was in 1985 de eerste Nederlander die de ruimte in ging, enkele maanden vóór Wubbo Ockels. Hij nam uiteindelijk de Amerikaanse nationaliteit aan en woont tegenwoordig in Florida. Bij de terugkeer van drie astronauten in 2016 haalde hij nog eens herinneringen op aan zijn week in de ruimte. ,,Ik weet nog goed dat ik even wilde tennissen en na twee minuten had ik overal kramp in mijn benen. Doe dat keer een miljoen en je weet ongeveer wat zij hebben.''

Volledig scherm Lodewijk van den Berg © Lex De Meester

Het eerste ruimtestation

In 1998 ging het International Space Station de lucht in, nog steeds het grootste ruimtestation ooit. NASA gebruikt het samen met collega's van ESA, CSA, Roscosmos en JAXA en sinds 2000 verblijven er permanent astronauten aan boord. Ook de Nederlandse astronaut André Kuipers verbleef er een tijdje, van juli tot en met december 2012. Sindsdien is hij niet meer teruggeweest, maar het kriebelt nog steeds, vertelde hij vorig jaar: ,,Het lijkt me fantastisch om naar de maan te gaan en vandaar de aarde te zien. Maar als ik ooit naar Mars kan, wil ik wel mijn gezin meenemen. Want om nou weer tegen mijn kinderen te zeggen dat ik een paar jaar weg ben...''

Volledig scherm André Kuipers aan boord van ISS. © AFP

De eerste exoplaneet

In 2011 ontdekte ruimtetelescoop Kepler de eerste bewoonbare planeet buiten de aarde, een zogeheten exoplaneet. Kepler 22b staat op de 'juiste' afstand van de ster waar hij omheen draait, waardoor er mogelijk water aanwezig is. Ook zijn atmosfeer en temperatuur wellicht geschikt voor leven. Of dat echt zo is, is nog niet bekend en ook lastig te onderzoeken: de planeet staat op zo'n zeshonderd lichtjaar van de aarde.

Volledig scherm Een impressie van Kepler-22b. © REUTERS

Het eerste mogelijke leven op Mars

Eerder dit jaar werd bekend dat Marslander Curiosity organisch materiaal heeft gevonden in rotsen op Mars. Dat is een aanwijzing voor mogelijk vroeger leven op Mars. De Nederlandse astrobioloog Inge Loes Ten Kate was betrokken bij de ontdekking en liet eerder weten: ,,Ik wil voorlopig niet speculeren, want leven is altijd lastig te verklaren. Maar we zijn wel weer een stapje verder in onze zoektocht.'' Nieuw onderzoek moet meer duidelijk maken over dit mogelijke leven op Mars.

Volledig scherm Curiosity op Mars. © AP

