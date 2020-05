Dolfijn Zafar had net gegeten toen een schip hem dodelijk raakte

Het dier spoelde gisteravond levenloos aan op het strand. Volgens de biologen die onderzoek deden is het meest logische scenario dat de dolfijn is geraakt door een schip. Zafar heeft die botsing niet overleefd. Sinds begin mei stond de tuimelaar in de aandacht omdat hij maar in de Amsterdamse haven bleef zwemmen en niet weg wilde.



,,We zagen dat het lichaam een flinke klap heeft gehad, enkele wervels waren gebroken”, zegt biologe Lonneke IJsseldijk. ,,Het lijkt erop dat de tuimelaardolfijn vrij snel erna dood is gegaan. Hij had namelijk net nog een grote vis gegeten, die vonden we in de slokdarm.”