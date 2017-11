Echo tegen heftige pijn bij bevalling

Omdat voor de bevalling moeilijk vast te stellen is of het hoofdje wel door het bekken past, leiden veel bevallingen tot pijn en verwondingen of tot een spoedkeizersnede. Gynaecologen van het universitair ziekenhuis in Groningen (UMCG) denken de oplossing te hebben gevonden: een eenvoudige echo van het babyhoofdje bij 10 centimeter ontsluiting.



Al jaren proberen gynaecologen te voorspellen of het kinderhoofd niet te groot is. Maar tijdens de zwangerschap blijken beeldvormende technieken als echo en mri geen goede graadmeters.



,,De grootte van het hoofdje en het bekken zeggen in die fase nog niets over hoe de bevalling verloopt'', zegt gynaecoloog Jasper Eijsink van het UMCG. ,,Het hoofdje is nog flexibel doordat de schedelhelften over elkaar heen kunnen schuiven, en ook het bekken is verweekt, waardoor het soepeler is. Pas op het allerlaatste moment van de bevalling kun je een echt goede voorspelling doen.''