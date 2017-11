Echo voorkomt heftige klachten na bevalling

Omdat voor de bevalling moeilijk vast te stellen is of het hoofdje wel door het bekken past, leiden veel bevallingen tot een spoedkeizersnede en vervelende bekkenbodemklachten nadien. Gynaecologen van het universitair ziekenhuis in Groningen (UMCG) denken de oplossing te hebben gevonden: een eenvoudige echo bij 10 centimeter ontsluiting.

Al jaren zoeken gynaecologen naar een manier om te voorspellen of het kinderhoofd niet te groot is, om moeder én kind te sparen. Maar tijdens de zwangerschap blijken beeldvormende technieken als echo en mri geen goede graadmeters. ,,De grootte van het hoofdje en het bekken zeggen in die fase nog niets over hoe de bevalling verloopt’’, zegt gynaecoloog Jasper Eijsink van het UMCG. ,,Het hoofdje is nog flexibel doordat de schedelhelften over elkaar heen kunnen schuiven, en ook het bekken is verweekt waardoor het soepeler is. Pas op het allerlaatste moment van de bevalling kun je een echte goede voorspelling doen.’’

Oplossing

Een echo tijdens de bevalling lijkt de oplossing, blijkt uit onderzoek naar een groep van 250 barende vrouwen. Tijdens het persen zet de gynaecoloog een echoapparaat op de schaamlip, zodat hij kan zien wat de hoek is van het schaambeen van de moeder ten opzichte van het hoofdje van de baby. Blijft die hoek te scherp tijdens het persen dan kan dat een aanwijzing zijn dat het geen zin heeft om de baby er met een vacuümpomp uit te halen en zodoende sneller te kiezen voor en keizersnede.

Wanneer er nu een spoedkeizersnede volgt, ligt het kind vaak al ver in het geboortekanaal. Eijsink: ,,Dat zorgt voor moeizame operaties. Je moet soms flink wrikken aan het kind om het weer via de buik uit de baarmoeder te krijgen. De kans op bloedingen aan de baarmoeder is daardoor een stuk groter en de baby kan het benauwd krijgen door zuurstofgebrek.''

Zware pijn