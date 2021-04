Eén op de tien vrouwen wereldwijd krijgt een miskraam

Leids museum vindt missend hoofd van farao Ramses VI terug in Chicago

1 december Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft in Chicago het hoofd gevonden dat hoort op de granieten torso van een farao in de eigen collectie. Dat gebeurde na het openen van een envelop uit 1987, waarvoor kennelijk niemand eerder belangstelling had.