Enige supermaan van dit jaar komend weekend te zien

Een supermaan is te zien wanneer het volle maan is en de maan en de aarde dicht bij elkaar staan. Daardoor lijkt de maan groter en feller. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst én laatst in de nacht van 3 op 4 december.



Wie de supermaan wil zien, hoeft er dit keer niet extra lang voor op te blijven. Vlak na zonsondergang, om 16.46 uur is hij op zijn grootst. De rest van de avond zal hij nog steeds groter lijken dan gebruikelijk. Daarbij is het wel belangrijk dat het niet al te bewolkt is. Hoewel het volgens Weerplaza vanaf zondag weer iets zachter zal zijn, is niet uitgesloten dat wolken het zicht op de maan zullen verstoren.