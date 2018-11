Fabel of niet: kunnen mensen met een grote neus beter liegen?

Al sinds mensenheugenis bestaat het idee dat er een connectie is tussen iemands persoonlijkheid en de vorm van zijn of haar gezicht. Door de eeuwen heen hebben filosofen en wetenschappers het menselijk karakter bestudeerd. In de 17de eeuw dachten wetenschappers in Italië een connectie tussen karakter en uiterlijk gevonden te hebben na het vergelijken van mensenhoofden met dierenkoppen. Wat bleek? Als je hoofd min of meer op dat van een hert leek, had je volgens hen een timide persoonlijkheid.



Het analyseren van uiterlijke kenmerken en gedrag bleef ook in de 18e eeuw in de mode. Zo schreef de filosoof Johann Lavater boeken over wat hij fysionomie, oftewel het karakter van een mens aflezen van diens gezicht, noemde. Zo schreef hij onder andere dat vrouwen met een puntige neus en vooruitstekende tanden vermeden moesten worden als de pest, vanwege hun onbetrouwbare karakter. De werken van Lavater waren dusdanig populair en alom geaccepteerd dat ze ook daadwerkelijk tot buitensluiting hebben geleid. Het heeft ons zelfs bijna de evolutietheorie gekost. Charles Darwin mocht namelijk bijna niet mee op het schip ‘The Beagle’ omdat de vorm van zijn neus zou aangeven dat hij een gebrek aan wilskracht had.