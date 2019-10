Gebruik van cannabisolie is niet zonder risico

CBD, afkorting voor cannabidiol, is net als THC een bestanddeel van de cannabisplant. Maar in tegenstelling tot THC veroorzaakt het middel geen high gevoel en is daarom legaal verkrijgbaar. De meeste CBD wordt verkocht in olie- of capsulevorm, via internet, in drogisterijen en apotheken. Een aantal druppels onder de tong zou wonderen verrichten.



Maar overtuigend wetenschappelijk bewijs voor alle mooie claims ontbreekt, vertelt Arno Hazekamp, biochemicus en cannabisonderzoeker. Hazekamp promoveerde in 2007 aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de gezondheidseffecten van cannabis. De opgedane kennis bracht hij in de praktijk bij Bedrocan, het bedrijf dat als enige in Nederland medicinale wiet mag produceren. Sinds 2016 is Hazekamp actief als onafhankelijk cannabis-consultant en onderzoekt hij onder meer CBD.



„De werkzaamheid van cannabidiol is klinisch nog maar weinig onderzocht en slechts in een aantal gevallen bewezen. Zo blijkt het effectief bij de behandeling van het syndroom van Dravet, een ernstige vorm van epilepsie bij jonge kinderen. Verder zijn er aanwijzingen dat het product mogelijk helpt bij angststoornissen en schizofrenie. Nieuw onderzoek druppelt maar langzaam binnen.”