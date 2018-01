‘Heelal trakteert deze week op zeldzame blauwe superbloedmaan’

'Blauwe maan'

De term ‘blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd, een verschijnsel dat zich gemiddeld elke 2,7 jaar voordoet. De vorige blauwe maan was te zien in juli 2015, die daarvoor in augustus 2012. Onze vorige volle maan was gelijk na de jaarwisseling zichtbaar op 1 januari 2018. De volle maan was toen ook een supermaan. Wereldwijd werden de prachtigste beelden geschoten .

'Supermaan'

'Bloedmaan'

Erg zeldzaam

De laatste keer dat een blauwe superbloedmaan verscheen, was op 30 december 1982. Het verschijnsel was toen waar te nemen voor mensen in Europa, Afrika en West-Azië. Op 31 januari zijn inwoners van Noord-Amerika, de eilanden in de Stille Oceaan, Australië, Azië en Rusland de gelukkigen (zie de afbeelding hieronder).



NASA agendeerde de blauwe superbloedmaan al op 18 januari. ,,We hebben veel geweldige manen en maansverduisteringen, maar deze twee verschijnselen vallen niet vaak samen met een blauwe maan", zegt Jason Aufdenberg van de Aeronautical University of Embry-Riddle in Florida vandaag tegen persbureau AFP.



De volgende 'super blue moon of blood' is door NASA voorzien op 31 januari 2037. Misschien maken de inwoners van Europa dan een betere kans. De eerstvolgende maansverduistering is in 2019.