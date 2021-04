Heftige beelden, extreme koppen: en toch klikken we er massaal op

De best bekeken nieuwsitems bestaan vaak uit gruwelijke beelden. Veel mensen kiezen er dus bewust voor zich aan dit soort foto’s en video’s bloot te stellen. ,,Deze specifieke belangstelling voor het zien van gruwelijke dingen noemen we morbide nieuwsgierigheid”, zegt psycholoog Suzanne Oosterwijk (Universiteit van Amsterdam). ,,De keuze voor het wel of niet zien van bloederige ledematen en uitslaande branden is best tegenstrijdig. Aan de ene kant maken die beelden nieuwsgierig, maar ze kunnen ook negatieve emoties opwekken. Of je vindt het bijvoorbeeld moreel onverantwoord om naar andermans leed te kijken.’’