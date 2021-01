Hoe de gifslang minder dodelijk wordt: pil en antigif kunnen duizenden levens redden

Hij noemt slangenbeten een zeer onderschatte ‘tropische ziekte’ en staaft dat met cijfers. ,,Aan slangenbeten gaan elk jaar, vooral in arme landen, ten minste 140.000 mensen dood. Meer dan 400.000 mensen verliezen er een arm of been door, of raken blind’’, zegt chemicus dr. Jeroen Kool, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Het gaat hier dus om een serieus onderwerp, maar helaas is er altijd veel te weinig aandacht voor geweest. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan sprak ooit van ‘de grootste gezondheidscrisis waarvan u nog nooit heeft gehoord’.