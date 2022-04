Hubble’s toegift onthult vroege heelal: ontdekking ster Earendel verrast astronomen

De Hubble blijft verbazen. Niemand had verwacht dat de ruimtetelescoop 32 jaar dienst zou doen en met zijn prachtige beelden vanuit alle hoeken van het heelal zou uitgroeien tot het troetelkind van het grote publiek. Ook de wetenschappelijke opbrengst is indrukwekkend. Hij detecteerde onder meer water in de atmosfeer van planeten buiten ons eigen zonnestelsel. De ruimtetelescoop stelde vast dat het heelal steeds sneller uitdijt en dankzij de Hubble kennen we de leeftijd van ons universum: 13,7 miljard jaar.