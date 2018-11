InSight moet inzicht verschaffen in de diepste geheimen van Mars

Waarom het jaar 536 ‘het ergste jaar ooit’ was

18 november Wat was het ergste jaar ooit? Het jaar 1349, toen de Zwarte Dood de helft van de Europese bevolking uitroeide? Of 1918, waarin 50 tot 100 miljoen - vooral jonge - mensen aan de griep bezweken? Nee, zegt historicus Michael McCormick van de Harvard Universiteit: ,,Het was het jaar 536.’’ Vanaf toen was de aarde een hele tijd dag en nacht in duisternis gehuld, wat McCormick en zijn team nu toeschrijven aan vulkaanuitbarstingen.