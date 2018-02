Je pijngrens verleggen, zo doe je dat

Een sneetje in je vinger of een blauwe plek op je been, het overkomt iedereen wel eens. De een is wat kleinzeriger en zal de hele dag praten over de intense pijn die het sneetje geeft, terwijl de ander er bijna niets van voelt. Maar wist je dat dit vaak geen aanstellerij is en dat je die pijngrens ook zelf kan verleggen? Neurowetenschapper Marijtje Jongsma (Radboud Universiteit) vertelt hoe je dit doet.



Eerst moeten we weten wat pijn precies is. Beeld het je maar even in: je zit op de bank, kop thee in je ene hand, koekje in je andere hand. Je wilt een slok van je thee nemen en.. Au! Gloeiend heet natuurlijk. Dat contact van kokend water en je lippen noemen we nociceptie. Dat is puur de reactie op een schadelijke prikkel. De echte pijn ontstaat echter pas in je hoofd milliseconden nadat je je lippen hebt gebrand. Zo bekeken is pijn dus eigenlijk een emotie.