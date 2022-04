Kankervaccin lijkt volgens artsen werkzaam bij honden

Het vaccin wekt een immuunreactie op tegen bepaalde eiwitten die alleen in tumoren voorkomen, vertelt Arjan Griffioen, hoogleraar experimentele oncologie bij het Amsterdam UMC: ,,Bij de vaccinatie richten we ons op de tumorbloedvaten. Zonder tumorbloedvaten kunnen de tumorcellen niet overleven en verdwijnt de tumor en de eventuele uitzaaiingen.”

Een extra jaar

Bij Rax werd een agressieve vorm van botkanker (osteosarcoom) gevonden. De tumor werd verwijderd en het vaccin toegediend. Het is volgens het MCD voor het eerst dat er botkanker mee wordt bestreden. Tot nog toe kon er niet meer worden gedaan dan de tumor verwijderen en chemo geven in gevallen als dat van Rax, maar dat levert alleen maar een extra jaar op.

Er zijn ook weinig bijwerkingen. De eigenaren van Rax zijn blij met de huidige situatie: ,,Rax is nog zo sterk en levenslustig, dus wilden we hem graag een kans gegeven. De belangrijkste afweging was daarbij of hij na de operatie nog kwaliteit van leven zou hebben. Terugkijkend hebben we de juiste keuze gemaakt, hij is weer de oude”, zegt baasje De Vries.